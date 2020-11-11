كربلاء:الموارد المائية تزيل ترسبات طينية على انهارها لتامين حصتها المائية

2020/11/11 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل مديرية الموارد المائية في

كربلاء المقدسة أعمال التنظيف وفك

الاختناقات أستعدادا" للموسم الشتوي

واوضح بيان وزاري حصلت وكالة نون عليه

اليوم الاربعاء "تواصل مديرية الموارد

المائية في كربلاء المقدسة

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