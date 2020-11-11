ديالى تسجل حالة وفاة واحدة و84 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

2020/11/11 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الأربعاء، (11 تشرين الثاني، 2020)، بتسجل حالة وفاة واحدة و84 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في محافظة ديالى سجلت 84 اصابة جديدة بفيروس وحالة وفاة واحدة و174 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".

واضاف أن "اجمالي الاصابات في المحافظة بلغت 16111، والشفاء 14942، والوفيات253".

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