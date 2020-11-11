اتحاد الكرة الاماراتي يؤكد حرصه على نجاح المعسكر العراقي في دبي

2020/11/11 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم، الدكتور أحمد كوجر، بالامين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري، والذي قام بزيارة لمقر بعثة منتخب العراق باللعبة الذي يقيم معسكره في الامارات ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

وذكر وفد منتخب العراق في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "بن هزام نقل تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الاماراتي وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً للبعثة العراقية طيب الإقامة والاستفادة من فترة المعسكر ، مؤكداً حرص اتحاد كرة القدم على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمنتخب طوال فترة تواجده في الإمارات".





واضاف أن "رئيس الوفد العراقي، احمد كوجر، وجه الشكر والتقدير لاتحاد الإمارات لكرة القدم على كل التسهيلات والخدمات التي يقدمه مما كان لها الأثر الإيجابي لدى أعضاء البعثة الوفد العراقي".

وكان منتخب العراق بكرة القدم قد وصل الاثنين الى الامارات لإقامة معسكر تدريبي هناك قبل لقاء الاردن واوزباكستان في لقاءين وديين في 12و17 تشرين الثاني الجاري.

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