البيشمركة تؤكد استمرارها بالتواصل مع وزارة الدفاع لتشكيل 4 غرف مشتركة في كركوك

2020/11/11 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد نائب رئيس أركان قوات البيشمركة، اللواء قارمان كمال، الأربعاء، (11 تشرين الثاني 2020)، أن الحوارات مع وزارة الدفاع ما زالت مستمرة، ولم تتوقف على الاطلاق.

وقال كمال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتفاق بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية على تشكيل 4 غرف مشتركة في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها ما زال مستمراً"، مبيناً أن "الجانبين حددا المناطق التي ستتشكل فيها الغرف، وبانتظار انجاز الاجراءات الفنية لتطبيقها على ارض الواقع".

واضاف أن "تشكيل الغرف المشتركة لا علاقة لها باتفاق سنجار"، داعيا للإسراع بـ"تنفيذ الاتفاقات بسبب خطورة وتفاقم الوضع الأمني في كركوك وأطراف خانقين وسنجار والمناطق أخرى".

وكان نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، أكد السبت (22 آب 2020)، أن غرف التنسيق المشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية مرفوضة لآنها ستمهد لعودة البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وقال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم): "نستغرب صمت نواب المكون العربي في كركوك والمحافظات الأخرى من نينوى وديالى وكذلك القوى السياسية بهذه المناطق، إذ لم يكن لديهم مواقف واضحة تجاه رفض أي عودة للبيشمركة إلى كركوك".

وأضاف، أن "غرف العمليات والتنسيق يجب أن تكون في بغداد أو أربيل أو خارج كركوك كأن يكون على الحدود بين كركوك والسليمانية أو مع حدود محافظة أربيل ولا ينبغي أن تكون بالداخل لأنه واضح بأنه تمهد لعودة سريعة للبيشمركة".

وأشار إلى أنه "ينبغي استكمال خطة فرض القانون على باقي مناطق محافظتي كركوك ونينوى، لآن بعض المناطق ماتزال تحت سيطرة الإقليم وكذلك يجب فتح الطرق الرابطة بين الموصل وكركوك وسيطرة القوات الاتحادية على تلك المناطق".

من جهة أخرى أبدى السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي رفضه لتشكيل غرف تنسيق مشتركة، مؤكدا وجود تحفظ ومخاوف لدى المكون التركماني حيال هذا الموضوع.

وقال ترزي في حديث لـ (بغداد اليوم) أن "المكون التركماني باعتباره القومية الثالثة يرفض أي محاولة لعودة البيشمركة ويعد هذا الأمر يضر بخطة فرض القانون والإنجازات التي تحققت في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".

وأضاف، أن "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن ينظر للشعب العراقي بعين واحدة والتعامل يكون على أساس المواطنة ونأمل منه عدم الاستجابة للضغوط والاتفاقيات الداخلية والخارجية، وخاصة والتركمان لهم معاناة طوال سنوات مع البيشمركة والأسايش والدستور حدد مهمتهم بحرس الإقليم الذي تنحصر مهمته في المحافظات الثلاثة أربيل وسليمانية ودهوك ولا يجوز تواجدهم خارج تلك المناطق".

ووافق القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على فتح أربعة مناسق تنسيق مشترك مع إقليم كردستان.

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