العراق يعترف بعدم سطيرته على دخول البضائع الضارة الى اسواقه

2020/11/11 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داوود، الأربعاء، عدم امتلاكه سلطة لمنع دخول بعض البضائع المضرة الى العراق.

وذكر داوود في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية، أن “الكثير من البضائع التي تدخل البلاد بعضها مضر، بيد ان الجهاز لايمتلك السلطة لمنع دخولها”.

وأشار الى ان “السكائر التي تملأ الاسواق المحلية، من البضائع التي يجب ان تخضع للفحص المسبق”، معربا عن “اسفه لانه لاتوجد لدى الجهاز اية شهادة لفحص السكائر حتى هذه اللحظة”.

وأضاف داوود ان “قسم الصناعات النسيجية في دائرة السيطرة النوعية التابعة للجهاز، يجري عمليات فحص المنتجات المستوردة مثل الملابس الداخلية بجميع انواعها والجوارب والمناشف والشراشف وملابس الاطفال اعتمادا على المواصفات القياسية العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة”.

وأكد ان “الجهاز قد تسلم مؤخرا، نماذج من وزارة الدفاع لبدلات عسكرية، وتم اجراء الفحص اللازم عليها وتسليم النتائج الى الجهة ذاتها، اضافة الى تسلم طلبات خاصة بشركة مصافي الوسط، ويجري الفحص لنوعية الغزل وثبات الالوان عند الغسل ووزن المتر المربع بما يخص نوعية القماش وسماكته”.

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