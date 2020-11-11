إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.4 مليون شخص

2020/11/11 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوز 51.4 مليوناً، حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 51 مليوناً و456 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 33.5 مليوناً، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و272 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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