2020/11/11 | 12:33 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 | 12:22 مساءً | عدد القراءات : 16

الإصابة تهدد مشاركة ميسي بموقعة الباراغواي

تعرض النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى إصابة في الكاحل خلال تدريبات منتخب بلاده قبل مواجهة البارغواي.





وذكرت مصادر صحفية ، أن " النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قد تعرض إلى إصابة في الكاحل قبل مواجهة منتخب بلاده منتخب الباراغواي ومنتخب بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر .

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