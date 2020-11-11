كتلة كوردية تشترط للتصويت على قانون الاقتراض

2020/11/11 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، الأربعاء، انها رهنت تصويتها على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الكتلة الكوردية، شيروان ميرزا، في تصريح للوكالة الرسمية، اليومن 11 تشرين الثاني 2020، إن " هناك اعتراضا من بعض القوى السياسية على إرسال حصة إقليم كوردستان بداعي أن الإقليم لم يلتزم بتسليم النفط وموارد المنافذ الحدودية".

وأوضح ان "بعض القوى السياسية تحاول اضافة فقرة في قانون الاقتراض تلزم الإقليم بتسليم 480 ألف برميل نفط يوميا، فضلا عن الايرادات غير النفطية بالمقابل تضمين الاستحقاقات المالية لكوردستان في القانون".

وأشار النائب الكوردي إلى أن "هذا الأمر غير واقعي، وغير قابل للتنفيذ، وسيخلق شرخا بين الطرفين"، مبينا أن القوى الكوردية ستعقد اجتماعا قبل جلسة التصويت على قانون الاقتراض وسيشترط حضورها للتصويت بتضمين حصة الإقليم في القانون".

يذكر انه من المقرر أن يعقد مجلس النواب،اليوم الاربعاء، جلسة له للتصويت على قانون تمويل العجز المالي.

ر.إ

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