2020/11/11 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهرات الموظفين في الديوانية

فوتو: أرشيف

منذ 30 دقیقة

224 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

نظم العشرات من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية والإدارية في دائرة صحة الديوانية، الأربعاء، اضرابا عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وذكر مصدر محلي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 11 تشرين الثاني 2020، ان "جميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والقطاعات في الديوانية نظموا اضرابا عن الدوام الرسمي نتيجة تأخير صرف رواتبهم، وطالبوا الحكومة المركزية والجهات المعنية بإطلاق الرواتب وعدم تأخيرها."

كما أغلق عدد من العاملين بنظام الأجور اليومية والعقود مبنى مديرية مجاري محافظة الديوانية ومنعوا دخول المراجعين والموظفين، فيما نظم آخرون إضرابا عن العمل وتم قطع الطريق الرابط بين مركز المحافظة والجامعة المؤدي إلى محافظة بابل.

وطالب المعتصمون الحكومة المركزية والجهات المعنية بإطلاق الرواتب وعدم تأخيرها وإطلاق المكافأة والمستحقات المالية بالرغم من أعمالهم الشاقة.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات للموظفين في الديوانية بسبب تأخر صرف الرواتب (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات للموظفين في الديوانية بسبب تأخر صرف الرواتب (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).