وزارة الخزينة الأمريكية تفرض حزمة عقوبات جديدة على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية

2020/11/11 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شبكة من ست شركات وأربعة أفراد سهلوا شراء السلع الحساسة، بما في ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأميركي، لصالح شركة إيران للاتصالات، وهي شركة عسكرية إيرانية مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة.

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