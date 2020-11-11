الداخلية تغلق عشرات المواقع الالكترونية باعتبارها محرضة

2020/11/11 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت وزارة الداخلية عشرات المواقع الإلكترونية التي اعتبرتها محرضة من دون كشف هويات تلك المواقع أو طبيعة التحريض أو الطريقة التي تمت بها إغلاق تلك المواقع.

مدير علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن، أكد أن الداخلية مستمرة بعمليات إغلاق المواقع الإلكترونية من خلال قسم الجريمة الإلكترونية في وكالة الاستخبارات، وأنها بانتظار تشريع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ليسهم في ردع الكثيرين على حد تعبيره.

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