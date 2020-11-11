انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقب خلايا داعش في صحراء الأنبار

2020/11/11 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت الصفحة الثانية من عمليات “لبيك يا رسول الله” لتعقب خلايا داعش الإرهابي في عمق صحراء الانبار الغربية.

العملية انطلقت بيومها الثاني بمشاركة قوات الجيش والحشدين الشعبي والعشائري بالمحافظة، وشملت مناطق ووديان في عمق صحراء الانبار من خلال عمليات تفتيش واسعة وتحرك للقطعات وفق معلومات استخبارية دقيقة والتي أسفرت عن تطويق الأهداف المحددة من جميع الجهات وتدميرها بالكامل.

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