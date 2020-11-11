تقرير أميركي يتوقع انهيارا اقتصاديا كليا للعراق في 2021

2020/11/11 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت تقارير دولية حدوث انهيار اقتصادي كلي للدولة العراقية خلال العام المقبل، وذلك جراء تداعيات الأزمة المالية خاصة وان مجموع الإيرادات التي تحققها الدولة لم تعد كافية لتسديد النفقات الأساسية.

وذكر تقرير معهد كارنيجي الأميركي المختص بشؤون السلام الدولي، ذكر أن أزمة العراق الفعلية بدأت منذ حزيران الماضي بسبب انهيار أسعار النفط العالمية، حيث بات الدخل الشهري للدولة يغطّي خمسين في المئة فقط من النفقات الحكومية، وأرجع التقرير مسؤولية التدهور الاقتصادي الى الحكومات السابقة التي فشلت في إنشاء اقتصاد متكامل، الأمر الذي يدفع بالعراق الى شبح العوز والفقر على حد وصفه.

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