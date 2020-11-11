اجتماع مرئي بين الكاظمي وبن سلمان ينتهي بالاتفاق على 9 بنود

2020/11/11 | 12:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الثلاثاء اجتماعاً مرئياً (افتراضي) اتفقا خلاله على تسعة بنود لتعزيز العلاقات بين بلديهما على مختلف الأصعدة.

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