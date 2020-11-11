انفجار في أديس أبابا واعتقال صحفيين يهدد حرية الصحافة في إثيوبيا

2020/11/11 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في إثيوبيا إن انفجارا وقع أسفل جسر في العاصمة أديس أبابا اليوم الأربعاء أسفر عن إصابة رجل.

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