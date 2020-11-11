الكون الكمومي أو الكوانتي 8-10 - جواد بشارة

2020/11/11 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة أوحكايات الكوانتوم الغرائبية 8إعدادا وترجمة د.



جواد بشارة مع ميكانيكا الكموم، اتفقت آراء العلماء على نطاق معين، بإن ميكانيكا الكموم ستكون هي النظرية الصحيحة.



لكن دون هذا الحد، فإن كل ما نعرفه عن ميكانيكا الكموم سيظل صحيحًا.



لذا فإن نفس الأسئلة والتفسيرات الفلسفية ستستمر في شغلنا.لكل.



ستظل هناك عوالم متعددة للإلكترونات والذرات - لكن ليس للقمر! لذلك لن يحل ذلك كل المشاكل، لك ......





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