صعود وأفول الحضارة العربية الإسلامية - عبد الغني سلامه

2020/11/11 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_سلامه الحضارة في اللغة هي عكس البداوة، وهي نظام اجتماعي سياسي يمكّن الإنسان من زيادة إنتاجه الثقافي، والحضارة مرتبطة بالكتابة حصراً، ولذلك لا نطلق على الشعوب البدائية صفة حضارة..



فالحضارة تتكون من مكونات مادية ومعنوية؛ أهمها: الأرض، التاريخ، النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الدين، الثقافة، العلوم، الفنون، المعمار، الأخلاق، وإذا حدث اختلال بالميزان بين المكونات المادية والروحية تختل الحضارة، والأخلا ......





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