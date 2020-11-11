المشاعر والانفعالات بين اللجم والتدفق - عائشة التاج

2020/11/11 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_التاج كثيرا ما تتردد على مسامعنا "مقولة :" الغضب من الشيطان " تستعمل أغلب الأحيان في غير سياقاتها المناسبة ، لتنتصب صورة الملاك المراد تحقيقها داخل واقع بشري فوق الأرض له إكراهات وشروط تختلف حتما عن شروط السماء وعوالمها الميثافيزيقية المجهولة لدينا جملة وتفصيلا إلا من أوصاف تدغدغ أو تلدغ خيالاتنا إغراء وتخويفا وفق الأدبيات الدينية .



وبهذا تتأرجح صورة الإنسان العربي المسلم ، الواقع تحت التأثير الق ......





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