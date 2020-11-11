2020/11/11 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أمضى 49 عاما في منصبه، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم، توفي رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن 84 عاما، صباح الأربعاء، في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليفة بن سلمان آل خليفة.. أحد أقوى رجال البحرين الذي أثار الجدل بـ"اتصال ولقاء") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليفة بن سلمان آل خليفة.. أحد أقوى رجال البحرين الذي أثار الجدل بـ"اتصال ولقاء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).