الاعلام الامني تعلن نتائج العملية العسكرية في سلسلة جبال خانوكة

2020/11/11 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، عن نتائج العملية العسكرية في سلسلة جبال خانوكة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان أنه ” بعد ان أطلقت يوم الثامن من الشهر الجاي وبتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة،، قطعات الجيش العراقي المتمثلة (الفرقة التاسعة وأمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مناطق شرق نهر دجلة ) وقيادة قوات الشرطة الأتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة خانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية وتطهير هذه المناطق”.

واضافت “كانت نتائج هذه العملية تدمير ٤ عجلات و٥٦ وكرا والعثور على ٣ قواعد رشاشة و١٠٦ عبوة ناسفة ومدفع ما يسمى جهنم وقاعدة راجمة وصاروخين و٥ عجلات متروكة وخندقين و١٥ موضع رمي و٤٥ نفقاً و٣ ركائز هاون ومنصتي إطلاق صواريخ و١١ قنبرة هاون ومسطرة تفجير وهاون ومرصد للعدو، كما تم تطهير ٣ طرق، فيما أصيب ٤ مقاتلين وتضررت آلية”.

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