بالوثائق.. شبهات فساد ضخمة في صحة ديالى ومطالبة بسحب يد المدير

2020/11/11 | 13:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاطب عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي يخاطب هيأة النزاهة بملف فساد دائرة صحة ديالى في شبهات فساد تقدر بـ ١١ مليار دينار من مبلغ كلي ٢٠ مليار دينار.

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