النقل: ميناء خور الزبير يودع بواخر عملاقة بعد تحميلها بالمشتقات النفطية

2020/11/11 | 13:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيشهد ميناء خور الزبير مغادرة ناقلتين كبيرتين بعد إتمام عملية تحميلهما بمشتقات الوقود، فيما كانت احدى الناقلتين تحمل بأقصى حمولتها لأول مرة من رصيف 6 في الميناء. وذكر الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي مدير الشركة العامة لموانئ العراق قامت الشركة بزيادة طاقة الموانئ العراقية وتحديداً ميناء خور الزبير الأمر الذي يؤدي الى زيادة في الإيرادات المالية للبلد.وأضاف الفرطوسي عملت إدارة الشركة خلال الاشهر المنصرمة الى ايجاد سبل ناجعة و خلق فرص لتطوير و تحديث ارصفة ميناء خور الزبير مع الشركات المشغلة لهذه الأرصفة.من جانبه بين رئيس مهندسين أحمد جاسم الأسدي «بتاريخ 6 من الشهر الجاري رست الناقلتين ANN وكاترينا واستمرت عملية التحميل لهما مدة ثلاثة أيام وبعد الانتهاء من التحميل غادرت الناقلتين أرصفة الميناء بأمان وانسيابية عالية بجهود الكوادر الفنية والبحرية. وأوضح الأسدي ان رصيف رقم 6 في ميناء خور الزبير أستقبل لأول مرة ناقلة بهذا الحجم ويعتبر ذلك نجاح كبير يضاف إلى نجاحات كافة كوادر الشركة الفنية و البحرية . يذكر أن ميناء خور الزبير تأسس في عام 1974 م على قناة خور عبد الله في محافظة البصرة، ويحتوي الميناء على ثلاثة عشر رصيف منها جرى تخصيصها للمشتقات النفطية والاخريات لشحن وتفريغ البضائع التجارية .

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