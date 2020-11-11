محافظ البصرة يوجه بإعلان مناقصات لتطوير دوائر الجنسية والجوازات

2020/11/11 | 13:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيوجه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني قسم مديرية العقود الحكومية في ديوان المحافظة بإعلان مناقصات خاصة بتطوير مشاريع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في عدد من الاقضية والنواحي ومركز المدينة.وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه وجه قسم العقود الحكومية شعبة اعلان المشاريع بإعلان مناقصات لتطوير دوائر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في البصرة ضمن مشاريع عام ٢٠١٩. وبين محافظ البصرة ان الاعلان يشمل تطوير مركز محافظة البصرة مكتب جوازات البصرة الثالث ومكاتب دوائر البطاقة الوطنية في أقضية المدينة والهارثة وأبي الخصيب والزبير ونواحي النشوة وعز الدين سليم وطلحة.

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