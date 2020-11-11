التطبيعية تلزم “صاحب الارض” بدفع مستحقات حكام بطولة الكأس

2020/11/11 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الزام الفريق “صاحب الارض” بدفع مستحقات حكام بطولة كأس العراق.وقال مشرف فريق كرة زاخو طه زاخولي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية ابلغت الاندية التي تحتضن مباريات كأس العراق بدفع اجور الحكام والمشرفين على المباريات”.واوضح أن “مباراتنا ستكون امام فريق الامواج الموصلي في دور […]

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