المالية النيابية: القرض سيمرر في جلسة اليوم بهذا المبلغ

2020/11/11 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي ، الثلاثاء ، أن القرض سيمرر في جلسة اليوم بنحو ١٢ ترليون دينار عراقي.وقال السعيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المبلغ المتضمن تمريره في قانون الاقتراض خلال جلسة مجلس النواب اليوم هو ١٢ ترليون دينار عراقي”.وأضاف أن “أكثر من ٢٠٠ نائب سيحضرون بقوة لتمرير […]

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