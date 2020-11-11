2020/11/11 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، ضبط 5 عجلات من بينهن صهريجين محملة بمنتوج نفطي مخالفة للضوابط بثلاث محافظات.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة تمكنت من ضبط خمس عجلات والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 5 عجلات مخالفة للضوابط في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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