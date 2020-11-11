ترمب ينوي إعفاء رئيسي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية

2020/11/11 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر أميركية عن عزم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، إعفاء رئيسي وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي من منصبيهما.

المصادر أكدت ان ترمب كشف لمقربين منه عن نيته إبعاد رئيس ال،”اف بي آي” كريستوفر راي، ورئيسة الـ”سي آي أي” جينا هاسيل من منصبيهما في خطوة أثارت مخاوف لدى المسؤولين في الأمن القومي الأميركي من حدوث فوضى في الجهازين الأمنيين المهمين، وبعد ان كان ترمب قد أعفى في وقت سابق وزير الدفاع مارك اسبر.

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