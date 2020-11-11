الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية سلسلة خانوكة في صلاح الدين

2020/11/11 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن نتائج عملية سلسلة جبال خانوكة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بعد ان أطلقت يوم الثامن من الشهر الجاي وبتوجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، قطعات الجيش العراقي المتمثلة (الفرقة التاسعة وأمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مناطق شرق نهر دجلة ) وقيادة قوات الشرطة الأتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة خانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية وتطهير هذه المناطق كانت نتائج هذه العملية كالتالي:

تدمير ٤ عجلات و٥٦ وكرا والعثور على ٣ قواعد رشاشة و١٠٦ عبوة ناسفة ومدفع ما يسمى جهنم وقاعدة راجمة وصاروخين و٥ عجلات متروكة وخندقين و١٥ موضع رمي و٤٥ نفقاً و٣ ركائز هاون ومنصتي إطلاق صواريخ و١١ قنبرة هاون ومسطرة تفجير وهاون ومرصد للعدو، كما تم تطهير ٣ طرق، فيما أصيب ٤ مقاتلين وتضررت آلية".





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