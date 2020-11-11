وزير الزراعة يكشف لـ

2020/11/11 | 13:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

كشف وزير الزراعة محمد الخفاجي، نتائج الاجتماعات مع الجانب السعودي في ما يتعلق بالتعاون في المجال الزراعي.

وقال الوزير الخفاجي لـ"الصباح": ان زيارة الوفد السعودي جاءت ضمن اطار اللجنة العراقية السعودية التنسيقية العليا واستكمالا للاجتماعات السابقة لتفعيل مذكرات التفاهم ولتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والاستثمار، فضلا عن الصحة والتعليم.

وأشار الى ان "الوفد السعودي، ضم عدداً من الوزراء السعوديين من بينهم وزير البيئة والزراعة عبد الرحمن الفضلي، حيث عقد الوفد عدة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين في وزارة الزراعة لمناقشة جملة من الملفات المدرجة على جدول الاعمال استعرض خلالها مجالات التعاون والشراكة بين القطاع العراقي الخاص مع القطاع السعودي، خاصة فيما يتعلق بتصدير وصناعة التمور والصناعات التحويلية الاخرى السائدة للقطاع الزراعي وخاصة تقنيات الري بالرش وتبادل الخبرات في مجالات المياه والسدود وتحلية المياه المالحة والمياه المعالجة وادارة ملف المياه".

وتابع الوزير الخفاجي: ان الاجتماعات ناقشت ايضا تقرير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيئة والتغييرات للمناخية وبما يعززمن التنوع الاحيائي ومكافحة التصحر، اذ تم الاتفاق على تشكيل فرق فنية بين الجانبين في متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي تحقق تعزيز الأمن الغذائي.

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