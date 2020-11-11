الإعلام الأمني تحصي نتائج ثلاثة أيام لعمليات الخانوكة

2020/11/11 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الأربعاء،تدمير ٤ عجلات و٥٦ وكرا وعثرت على ١٠٦ عبوة ناسفة في سلسلة خانوكة.

وذكر بيان للإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"قطعات الجيش العراقي المتمثلة (الفرقة التاسعة وأمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مناطق شرق نهر دجلة)وقيادة قوات الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي انطلقت عملية عسكرية وأمنية واسعة لليوم الثامن في سلسلة خانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير هذه المناطق".

واضاف ان" العملية اسفرت عن تدمير ٤ عجلات و٥٦ وكرا وعثرت على ٣ قواعد رشاشة و١٠٦ عبوة ناسفة ومدفع ما يسمى جهنم وقاعدة راجمة وصاروخين و٥ عجلات متروكة وخندقين و١٥ موضع رمي و٤٥ نفقاً و٣ ركائز هاون ومنصتي إطلاق صواريخ و١١ قنبرة هاون ومسطرة تفجير وهاون ومرصد للعدو، كما تم تطهير ٣ طرق، "مبينا انه"أصيب ٤ مقاتلين وتضررت آلية

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