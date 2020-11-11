الاعلان عن فعالية اللقاح الروسي بنسبة 92%.. وفق بيانات المرحلة الثالثة

2020/11/11 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الاربعاء، بلوغ فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" 92% متجاوزة اللقاح الاميركي- الالماني.

وذكر الصندوق في تقرير، اليوم (11 تشرين الثاني 2020)، أن "فعالية لقاح (سبوتنيك V ) بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات لمرحلة الثالثة".

واضاف، ان "الحساب استند إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح".

واوضح، انه "تم إثبات الفعالية بناء على تحليل البيانات المؤقت الأول بعد 21 يوما من تلقي المتطوعين التطعيم الأول".

وكانت شركة "فايزر" (Pfizer) الأميركية لصناعة الأدوية وشريكتها شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتك" (BioNTech) قد اعلنت في بيان، الاثنين، أن لقاحهما التجريبي للوقاية من مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%.

ا.ح

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