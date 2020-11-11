محافظ ديالى يقترح حلاً لإنهاء الأتاوات بالسيطرات

2020/11/11 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – قدم محافظ ديالى مثنى التميمي، الأربعاء، مقترحاً لانهاء ملف الأتاوات في السيطرات، مبيناً أن منافذ الإقليم لم تلتزم لغاية الآن بالتعرفة الجمركية الاتحادية.وقال التميمي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الحل في إنهاء موضوع الاتاوات التي تفرض في السيطرات، ليس بمحاسبة الأجهزة الأمنية، وأنما من خلال توحيد التعرفة الجمركية في جميع منافذ […]

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