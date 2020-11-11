2020/11/11 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الأربعاء، نتائج عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة في يومها الثالث.وقال الشمري، في حديث متلفز، إنه “في اليوم الثالث للعملية الواسعة التي تهدف الى تطهير سلسلة جبال مكحول والخانوكة حددنا المناطق الحاكمة التي يجب ان تبقى بها المراقبة مستمرة وان تكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج اليوم الثالث لعملية تطهير جبال مكحول والخانوكة المركز الخبري الوطني.

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