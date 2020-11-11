رئاسة البرلمان توجه رسالة للحكومة لانقاذ الآثار المهربة والسياحة

2020/11/11 | 13:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاربعاء، الحكومة بفتح ملفات استرداد الاثار المهربة خارج العراق وبذل الجهود الكبيرة في انهاء كافة المعضلات بهذا الشأن للاسراع باستعادتها، مشددا على اهمية الاسراع في تفعيل وتنشيط قطاع السياحة والاثار لتعظيم موارد البلاد غير النفطية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة.

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