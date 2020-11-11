جهاز التقييس: لا نملك سلطة منع دخول بعض البضائع الضارة للبلاد

2020/11/11 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في إطار الفوضى التي تعم الأسواق العراقية، كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، عن عدم امتلاكه سلطة لمنع دخول بعض أنواع البضائع الضارة إلى داخل البلاد.

رئيس الجهاز حسين علي داود أكد في تصريح ان أنواعا كثيرة من البضائع الضارة تدخل البلاد في ظل عدم قدرة الجهاز على منع دخولها، ومن بينها السجائر التي يجب ان تخضع للفحص المسبق، مبديا أسفه لعدم امتلاك الجهاز أية شهادة تمكنه من فحص السجائر لغاية الآن.

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