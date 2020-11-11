بايدن: فشل ترمب في الاعتراف بفوزه لا يغير ديناميكية التخطيط للمرحلة الانتقالية

2020/11/11 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

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قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إنه لا يوجد شيء يمكنه وقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات، وأكد بايدن في مؤتمر صحفي في ولاية ديلاوير أن فشل ترمب في الاعتراف بفوزه لا يغير ديناميكية التخطيط للمرحلة الانتقالية.

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