2020/11/11 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..قدم نادي السماوة الرياضي، طلباً الى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، لنقل مباراة الفريق امام الشرقاط في بطولة كأس العراق.

وبحسب طلب السماوة، فإن الملعب غير آمن، وخوفاً على سلامة وفده يفضل نقله الى ملعب اخر.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نادي السماوة يقدم طلباً بنقل ملعب مباراته امام الشرقاط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نادي السماوة يقدم طلباً بنقل ملعب مباراته امام الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).