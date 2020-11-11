وزارة الداخلية: حملة اعتقالات في ديالى

2020/11/11 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الأربعاء، اعتقال 22 مطلوبا في ديالى بقضايا ارهابية وجنائية مختلفة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الثاني 2020) أن "مديرية شرطة ديالى والمنشآت ألقت القبض على 22 مطلوباً وفق قضايا إرهابية وجنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف البيان، أن "القبض على هؤلاء المطلوبين تم خلال الممارسات الأمنية التي نفذها قسم مكافحة إجرام ديالى والشعب التابعة إليه وأقسام شرطة المقدادية والخالص وبني سعد والمنصورية".

وأكد البيان، "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المطلوبين وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز لحين عرضهم على القضاء".

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