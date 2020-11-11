معهد دولي يتوقع انهياراً مالياً في العراق خلال 2021 ويوضح السبب

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد تقرير دولي بأن العراق يواجه انهياراً مالياً كلّياً للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل بسبب انهيار أسعار النفط العالمية جراء تفشي جائحة كورونا وحرب أسعار النفط المستعرة بين السعودية وروسيا.

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