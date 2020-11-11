الأعرجي يلتقي وفدا من النرويج لبحث الدعم العسكري والمدني

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، مع وفدا من وزارة الخارجية النرويجية، الدعم النرويجي على الصعيدين العسكري والمدني.

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