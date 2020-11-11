لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية تنتخب رئيساً لها

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اختارت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم الأربعاء، النائب شيروان جمال الدوبرداني رئيساً لها والنائب محمود الكعبي نائباً للرئيس.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، انتخبت النائب شيروان جمال الدوبرداني رئيسا للجنة، والنائب محمود اديب الكعبي نائباً للرئيس، والنائب محمد الظاهر الجحيشي مقرراً لها".

وأرجأ، مجلس النواب، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، انعقاد جلسته الاعتيادية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، والتي من المقرر أن تشهد التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

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