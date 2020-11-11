الفياض يصل الى دمشق للقاء الأسد

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وصل اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد".

وزار الفياض، دمشق في أب الماضي، التقى خلالها، الرئيس السوري، بشار الأسد، سلمه رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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