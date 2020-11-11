2020/11/11 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، ماوصفته بـ”ادعاءات” إحدى القنوات التلفزيونية بإيقاف اللجنة عدداً من العقود الفاسدة التي تستنزف خزينة الدولة.وذكرت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تنفي ادعاءات إحدى القنوات التلفزيونية بإيقاف اللجنة عدداً من العقود الفاسدة التي تستنزف خزينة الدولة العراقية في هذا الظرف الصعب، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية توضح بشأن إيقافها عدداً من العقود الفاسدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية توضح بشأن إيقافها عدداً من العقود الفاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).