ضبط حالات رشوة بالجرم المشهود في بغداد والبصرة وكربلاء

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات تعاطي الرشوة بالجرم المشهود في محافظات البصرة وبغداد وكربلاء.وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن العمليَّة الأولى التي نفَّذتها ملاكات عمل مديريَّة تحقيق البصرة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “ضبط مسؤول قسم تقاعد قضاء القرنة، مُتلـبِّساً بالجرم …

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