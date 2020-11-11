إنطلاق الصفحة الثانية من عمليات “لبيك يارسول الله” في صحراء الأنبار

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إنطلقت، اليوم الاربعاء، الصفحة الثانية من عمليات “لبيك يارسول الله” المشتركة الموسعة التي تشمل مناطق مهمة في عمق صحراء الانبار الغربية.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لليوم الثاني على التوالي إنطلقت عملية موسعة لعمليات لبيك يارسول للصفحة الثانية تشمل مناطق ووديان في …

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