انتخاب رئاسة جديدة للجنة الاقاليـم النيابيـة

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انتخبت لجنة الاقاليم وشؤون المحافظات النيابية ،النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني رئيسا لها ، والنائب عن تحالف / سائرون / محمود الكعبي نائباً للرئيس ،والنائب عن كتلة تحالف القوى محمد الجحيشي مقرراً لها./انتهى5

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