الأمين العام لمجلس النواب يبحث مع السفير الأذربيجاني عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / بحث الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني ،مع السفير الأذربيجاني في بغداد نصير ممدوف عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.وذكر بيان لمكتب الامين العام لمجلس النواب تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ان" الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، خاصة في المجال الرقابي والتشريعي وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها والتنسيق في التواصل والاستمرار في اللقاءات المتبادلة".وهنأ الأمين العام السفير، بالاتفاق الذي أدى إلى وقف العمليات العسكرية بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا ، مرحبا بهذه الخطوة التي انهت النزاع بين البلدين واوقفت نزيف الدم وخلقت جوا من السلام .وأعرب الأمين العام عن أمله بفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين قائمة على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل المشاكل بالحوار والطرق السلمية وعدم اللجوء الى لغة القوة./انتهى10

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