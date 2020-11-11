الاعلان عن نتائج عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة العراقية

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون قائد العمليات العراقية المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الأربعاء، نجاح عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة في يومها الثالث، لإستهداف...

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