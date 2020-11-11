الى أحمد البشير.. نعم أنت جوكري رخيص كما هي أم العدس

2020/11/11 | 13:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت السفارة الامريكية من تصنيع نماذج مشوهة ومقززة وتقديمها على اساس انها نماذج "اعلامية" او "نشطاء في المجتمع المدني" او "سياسيين"، من امثال احمد ال...

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