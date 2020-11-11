حقوق الانسان : ديالى دخلت مرحلة الكساد “الكبير” والبطالة باعلى مستوياتها بسبب الرواتب

2020/11/11 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اكد مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى صلاح مهدي، الاربعاء، أن المحافظة دخلت مرحلة الكساد الكبير، مشيرا إلى أن البطالة أصبحت في اعلى مستوياتها بسبب الرواتب.وقال مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تاخير صرف الرواتب لاكثر 50 يوما تسبب في اضرار اقتصادية هائلة في ديالى خاصة دخول الاسواق مرحلة الكساد الكبير على نحو دفع الى ضعف الشراء بنسبة تصل الى 80% “.واضاف مهدي،ان” الامر الماساوي ان معدلات البطالة والفقر ارتفعت بنسبة تزيد عن 40% وهي مؤشر على خطورة الاوضاع الاقتصادية في محافظة لاتزال تئن من تداعيات احداث حزيران 2014 حتى الان نظرا لحجم الاضرار الهائلة في القطاعات الاساسية ومنها الزراعة والصناعة”.واشار مدير مكتب حقوق الانسان الى ان” الوضع الاقتصادي صعب جدا وتاخير الرواتب تسبب في معاناة قاسية جدا خاصة وان اغلب الفقراء يعتمدون على مهن متواضعة باجور يومية تسبب تاخير صرف الرواتب في انخفاض كبير في نشاطها في الاسابيع الاخيرة”.انتهى/ 25 ف

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